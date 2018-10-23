Вторник, 23 Октября 2018 года
20:37:59 МСК

Суд подтвердил сговор перевозчиков южноуральского Магнитогорска

Экономика

Спустя полтора года

Суд подтвердил сговор перевозчиков южноуральского Магнитогорска
Общественный транспорт

Магнитогорск, Челябинская область, 23 октября 2018, 19:36 — REGNUM  В Челябинской области суд подтвердил сговор перевозчиков Магнитогорска, которые в марте 2017 года резко подняли цены на проезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ФАС.

Решение повысить цену на проезд с 20 до 25 рублей перевозчики приняли в феврале 2017-го. Резкий рост стоимости произошёл на 11 маршрутах общественного транспорта, которые обслуживали четыре бизнесмена. О подорожании проезда в ФАС заявили мэрия Магнитогорска и трое граждан. Ведомство начало проверку и установило факт нарушения.

О том, что действия перевозчиков были согласованы, говорит, по мнению представителей ФАС, тот факт, что о грядущем подорожании они заявили в мэрию в один день — 27 февраля. Затем вплоть до 6 марта на маршрутах поднялись цены.

Один из четверых перевозчиков уже оштрафован за нарушение антимонопольного законодательства. Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: ФАС проверит подорожание проезда на Южном Урале

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить