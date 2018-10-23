Володин поддержал Силуанова в перераспределении средств по нацпроектам

Москва, , 19:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам поддержать главу Минфина Антона Силуанова в вопросах перераспределения средств в рамках нацпроектов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«Учитывая, что реализация национальных проектов предполагает серьезную региональную компоненту и каждый регион должен защитить эти программы… правительству необходима оперативность в принятии решений по администрированию и обеспечению финансирования национальных проектов. Но у нас многие регионы еще только сдают свои предложения, реализацию этой программы, было бы нам правильно рассмотреть возможность предоставления права правительству оперативно принимать решения о перераспределении бюджетных средств с одного национального проекта на другой, исходя из приоритетности», — сказал Володин в ходе совещания фракции «Единая Россия» с участием вице-премьера.

Он допустил ситуацию, когда в рамках одного национального проекта средства не будут использоваться в течение определенного времени.

«И если только мы будем ждать с вами рассмотрения этих вопросов по итогам девяти месяцев или полугодия, то может просто время уйти, потому что невозможно будет объявить торги, провести процедуры, что негативно скажется на реализации проектов, и закончится тем, что средства не будут израсходованы, а потом мы будем говорить о том, почему задачи мы не решаем», — подчеркнул спикер Госдумы.

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