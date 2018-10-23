Глазьев предложил отказаться от доллара при расчетах цены на газ

Ереван, , 18:50 — REGNUM В условиях финансовых санкций, которые действуют в отношении России, необходимо, чтобы Ереван и Москва перешли на расчеты в национальных валютах при реализации поставок природного газа. Об этом на пресс-конференции в Ереване 23 октября заявил советник президента России, экономист Сергей Глазьев.

По его словам, Россия не может себе позволить использовать доллар в расчетах с Арменией и другими странами — членами ЕАЭС.

«Доллар стал токсичной валютой. Любое использование доллара в наших отношениях чревато политическими рисками», — цитирует Глазьева news.am.

При этом, по мнению экономиста, сроки перехода на расчеты в национальной валюте зависят от контрактных обязательств и доброй воли стран-партнеров, поскольку они должны будут пересмотреть контрактные обязательства и переписать не только платежную валюту, но и условия ценообразования.

Глазьев находится в Армении для участия в работах III Международного форума евразийского партнёрства (МФЕП), который стартовал 23 октября в Ереване. В работе двухдневного форума принимают участие высокопоставленные представители правительств, деловых кругов и экспертного сообщества, руководители известных мировых компаний из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также США, Китая, Катара, Южной Кореи, Ирана, Индии и других стран.