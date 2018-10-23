Володин: Бюджет имеет большой запас возможностей

Москва, , 18:39 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает проект федерального бюджета на 2019−2021 годы бюджетом развития, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«Этот бюджет однозначно можно считать бюджетом развития. Бюджет имеет большой запас возможностей», — заявил Володин в ходе совещания фракции «Единая Россия» в Госдуме с участием главы Минфина Антона Силуанова.

Он указал на рост финансирования по ключевым направлениям.

«Те разделы, которые для нас крайне важны, — и здравоохранение, и строительство жилья, и ЖКХ, вопросы науки — они во многом больше финансируются, чем в предыдущие годы, и это не случайно, потому что бюджет по целеполаганию, бюджет по задачам должен стать основой реализации послания президента Федеральному собранию», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин также обратил внимание на то, что все комитеты Госдумы поддержали проект главного финансового документа страны, при этом 18 комитетов высказали предложения, которые предстоит обсуждать в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Первое чтение законопроекта состоится 24 октября.

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