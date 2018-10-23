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В Калининградской области заработал ветропарк мощностью 6,9 МВт

Экономика

В России такие ветроустановки используются впервые

Калининград, 23 октября 2018, 18:29 — REGNUM  Министр энергетики РФ Александр Новак и глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский в ходе рабочего визита в Калининградскую область ввели в эксплуатацию цифровой ветропарк мощностью 6,9 МВт, передает ТАСС. Ветропарк состоит из трех ветроустановок башенного типа с лопастями вертикального вращения модели Enercon E70. В России такие ветряки в стране устанавливаются впервые. Проект по строительству Ушаковской ВЭС реализовала дочерняя компания «Россетей» «Янтарьэнерго» в рамках проекта по реконструкции Зеленоградской ВЭС с переносом ее на новое место — из поселка Куликово в поселок Ушаково. Ветропарк в поселке Ушаково состоял из 21 ветроустановки общей мощностью 5,1 МВт.

«Открытый сегодня в Калининградской области новый ветропарк оснащен самым современным энергооборудованием и обеспечивает «чистой» электроэнергией до 18 тыс. потребителей, — заявил в ходе торжественной церемонии открытия Ливинский. — Ветропарк стал частью Мамоновского цифрового РЭС, обладает абсолютной надежностью, управляется дистанционно и минимизирует операционные расходы. Генерируемая здесь мощность включена в региональный баланс и для окупаемости проекта не требуется повышения тарифа».

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«Зеленая» энергетика
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