Рост цен на нефть увеличит доходы бюджета России на триллион рублей

Москва, , 18:20 — REGNUM Рост цен на нефть марки Urals в текущем году увеличит доходы бюджета России на 1 трлн 99 млрд рублей. Об этом 23 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту поправок в федеральный бюджет 2018 года.

В целом, как ожидается, нефтегазовые доходы российского бюджета увеличатся на 1,582 трлн рублей и составят 8,818 трлн рублей. Дополнительные нефтегазовые доходы, зачисляемые по итогам года в Фонд национального благосостояния, вырастут на 1,353 трлн рублей — до 4,093 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году, по заявлению министра финансов Антона Силуанова, рост цен на нефть позволил покрыть часть дефицита федерального бюджета. Средняя стоимость нефти Urals в 2017 году составила $53,03 при прогнозе в $49,90 за баррель.

За период с января по сентябрь 2018 года средняя цена на нефть Urals, по данным Минфина, составила $70,61 за баррель, что на 39,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.