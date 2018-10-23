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Эксперт о пенсионных желаниях граждан РФ: они не верят в пенсионную систему

Экономика

Мечты получать на пенсии 37 тыс. рублей – это очень скромно

Москва, 23 октября 2018, 18:09 — REGNUM  Социологические опросы, такие, как у портала Superjob, показывают, насколько люди не верят в российскую пенсионную систему, считает руководитель Института актуальной экономики Никита Исаев.

Ранее рекрутинговым агентством Superjob было проведено исследование и сделан вывод, что в среднем гражданину России после выхода на пенсию хотелось бы иметь ежемесячный доход в 37,3 тыс. рублей. Работать после выхода на пенсию собираются около трети граждан РФ.

Мечты получать на пенсии 37 тыс. рублей — это очень скромно. Ведь даже средняя зарплата у нас (официально) больше: порядка 42 тыс. рублей. Люди просто не могут себе представить, что на пенсии можно иметь стабильный доход, который будет обеспечивать их потребности: получили хоть что-то, и ладно.

Также и недоверие НПФам — это недоверие всей пенсионной системе. Нет вины фондов в том, что накопительную часть пенсии заморозили, что они вынуждены инвестировать средства в малопривлекательный российский госдолг и в облигации подсанкционных госкомпаний.

К сожалению, если не работать на пенсии, то жизнь превращается в выживание. Исключение — депутаты со своими пенсионными надбавками.

Но работать на пенсии становится всё сложнее из-за повышения пенсионного возраста и целенаправленного разрушения нашей экономики нашим же правительством, которое никак не способствует созданию новых рабочих мест».

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Социологические опросы
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