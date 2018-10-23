Ховринскую больницу в Москве начали сносить

Москва, , 18:09 — REGNUM В Москве приступили к сносу недостроенной Ховринской больницы. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает столичный департамент недвижимости.

Напомним, Ховринская больница — один из крупнейших столичных недостроев. Строительство этой больницы было заморожено в 1985 году. Предполагалось, что больница может быть достроена, но затем стало понятно, что грунты под фундаментом подвижны, и здание проседает.

С 2012 года московские власти безуспешно пытались продать территорию недостроя каким-нибудь инвесторами, но в итоге решили самостоятельно построить на этой площади жилье.

Предполагается, что на месте Ховринской больницы будут возведены четыре многоквартирных дома площадью около 315 тыс. квадратных метров и совокупной площадью квартир 200 тысяч квадратных метров.

Снос Ховринской больницы планировалось начать в ноябре, но выигравшая тендер компания «Стройэкоресурс» попросила предоставить ей доступ на площадку с 23 октября, чтобы начать работы пораньше.

Снос Ховринской больницы обойдется городу почти в 400 млн рублей.