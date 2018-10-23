Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба

Москва, , 17:45 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России считает стабильной ситуацию с ценами на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщили 23 октября в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Минсельхоз ведёт еженедельный мониторинг ситуации на рынке зерна и продуктов его переработки и в настоящее время наблюдает возвращение цен к уровню 2016 года.

В частности, по данным ведомства, в сентябре 2018 года цена на пшеничную муку составляла 15 963 рубля за тонну, а годом ранее — 16 742 рубля, цена на хлеб из пшеничной муки в сентябре составляла 42 983 рубля за тонну, годом ранее — 42 814 рублей.

В Минсельхозе отмечают, что в минувшем году наблюдалось снижение темпов роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, благодаря хорошему урожаю зерновых. Так, в 2015 году рост цен на хлеб составил 13,2%, в 2016 году — 5,9%, в 2017 году — 2,7%. За период с января по сентябрь 2018 года цены на хлеб выросли на 2,3%, сообщает ведомство.

Напомним, ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что ряд крупных производителей хлебобулочных изделий Красноярского края, в частности, ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб», направили письма в торговые сети с предупреждениями о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8−12%. Причиной этого был назван рост цен на зерно.

Читайте также:

Пекарни предупреждают о скором росте цен на хлеб на 8−12%

НДС, бензин и мировые цены на зерно. На сколько подорожает хлеб в России?