В поселке Костромской области отремонтируют 1,5 км дорог

Шарья, Костромская область, , 17:26 — REGNUM В поселке Варакинский Костромской области ремонтируют главную дорогу, сообщает областное телевидение «Русь». Работы проходят в Шарьинском районе.

Федеральный бюджет выделяет около 30 миллионов рублей. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,5 километра. Кроме песчаной подушки, дорогу планируют уложить тремя слоями гравийной отсыпки.

Бригады шарьинского филиала «Костромаавтодор» уже отремонтировали 900 метров дороги, осталось еще 600. Сдать объект обещают в декабре текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году костромские власти обещают отремонтировать более 120 километров дорог Костромской области. Это на 19% больше по сравнению с прошлым годом.

Расходы дорожного фонда Костромской области на 2018 год составили около 2,94 миллиардов рублей. 1,17 миллиард рублей предусмотрены на: