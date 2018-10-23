На модернизацию систем водоснабжения Кубани выделят 1,4 млрд рублей

Краснодар, , 17:23 — REGNUM Около 1,4 млрд рублей планируется направить на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Краснодарского края в 2019 году. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по итогам курортного сезона 23 октября. Основная часть — около 800 млн — будет направлена на развитие коммунальных систем в Ейске, Тамани, Геленджике и Новороссийске.

«Со своей стороны, край подал заявки на участие в федеральных программах, но просто сидеть и ждать денег мы не можем. Нужно модернизировать инфраструктуру своими силами», — цитирует пресс-служба администрации губернатора.

При этом в 2018 году на финансирование мероприятий по водоснабжению и водоотведению выделено 770 млн рублей.

Отметим, что сегодня, 23 октября, крупную коммунальную аварию ликвидируют в Адлере и в Лазаревском — там произошли прорывы на водоводах, несколько улиц остались без воды.