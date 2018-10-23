Более 400 делегатов приняли участие в форуме «Транспортный потенциал»

Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершил работу XI международный форум «Транспортный потенциал». В течение двухдневной деловой программы на полях форума прошло 13 мероприятий по актуальным вопросам развития грузоперевозок на железнодорожном, автомобильном и водном направлениях. Как сообщили в пресс-службе мероприятия, делегаты форума обсудили точки роста для трех сегментов рынка через развитие ГЧП и транзитных международных коридоров, совершенствование таможенного администрирования и цифровизацию транспортной отрасли. В деловой программе приняли участия более 400 делегатов из 38 регионов России.

Ключевым событие мероприятия стало пленарное заседание «Государственная политика в области развития грузовых перевозок и транзитного потенциала России».

Открывая форум, председатель общественного совета АНО «Развитие транспортного потенциала», депутат Государственной думы РФ Михаил Романов отметил: «Особое внимание в деловой программе форума уделено цифровым технологиям в транспортной сфере, от развития которых зависит рост эффективности всей отрасли, а также перспективам выполнения «майских указов» президента России, касающихся развития транспортной системы».

Исполняющий обязанности директора департамента программного развития Минтранса России Сергей Егоршев в своем выступлении уделил внимание Стратегии пространственного развития России: «Сначала должны быть определены стратегии развития территорий. Необходимо четкое видение, по каким стандартам должны предоставляться транспортные услуги».

Основным товаром перевозки по Северному морскому пути будет оставаться отечественная ресурсная база. Об этом сообщил руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в городе Санкт-Петербург Константин Князевский на рабочей сессии «Развитие грузоперевозок по Северному морскому пути. Построение эффективной системы управления».

Генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Илья Гудков в рамках сессии «Инвестиционная деятельность и механизмы развития транспортной инфраструктуры и ключевых проектов: рост возможностей для грузовых перевозок» отметил, что в концессионных соглашениях государство сегодня видит одну из самых перспективных форм реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства. В сфере железнодорожного транспорта и морской инфраструктуры в работе 3 концессионных соглашения на сумму 429, 5 миллиардов рублей, сообщил представитель Минтранса России.

На полях форума состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за I полугодие 2018 года.

«Международный форум «Транспортный потенциал» — это та площадка, которая позволяет в условиях динамично меняющегося законодательства получать срез мнений всех участников областей, где работает Ространснадзор. Это очень важно, поскольку мы ставим себе задачи не только обеспечить безопасность на наших дорогах, но и стараемся создать комфортные условия для бизнеса и формировать успешного российского перевозчика», — подчеркнул в своем выступлении заместитель руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов.

Заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Максим Асаул привлек внимание участников конференции «Развитие международных транспортных коридоров: Пути развития грузоперевозок» к крупному инфраструктурному проекту эпохи строек социализма — проекту по строительству судоходного канала «Евразия». Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в августе этого года, может дать толчок к развитию инфраструктурного проекта, считает представитель ЕЭК. Максим Асаул предложил не дискутировать на эту тему в рамках форума «Транспортный потенциал», а вынести обсуждение этого вопроса на экспертную площадку Европейской экономической комиссии. Это предложение отдельным пунктом вошло в общественную резолюцию XI международного форума «Транспортный потенциал». Итоговый документ обобщит все инициативы участников форума и будет направлен во все профильные ведомства правительства и комитеты Федерального собрания России.

Генеральным информационным партнером XI международного форума «Транспортный потенциал» выступило информационное агентство ИА REGNUM.