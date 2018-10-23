Минфин проведёт аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей

Москва, , 17:18 — REGNUM Министерство финансов России в среду, 24 октября, проведёт аукцион по размещению облигаций федерального займа на общую сумму 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Минфин предлагает ОФЗ с постоянным купонным доходом выпусков №26 223 и №26 225 по 10 млрд рублей каждый с датами погашения 28 февраля 2024 года и 10 мая 2034 года соответственно.

Напомним, в начале октября Минфин после длительного перерыва возобновил аукционы по размещению облигаций федерального займа. Последний аукцион состоялся 17 октября, ведомство разместило ОФЗ в объёме 10 млрд рублей с датой погашения 28 февраля 2024 года.