Шувалов признал, государство не может обеспечить людям комфортную среду

Москва, , 17:05 — REGNUM Российской Федерации необходимы прочные региональные банки, которые будут рассматривать предпринимателей из сектора малого и среднего предпринимательства как своего основного клиента, считает председатель «Внешэкономбанка» Игорь Шувалов. Об этом он заявил, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 октября выступая на пленарном заседании форума «Опоры России» — «Малый бизнес — национальный проект».

«На самом деле малый и средний бизнес в повестке президента РФ один из основных вопросов, — сказал Шувалов. — Даже в сложное и кризисное время он приезжал на форумы и предлагал меры поддержки малого и среднего предпринимательства».

Кроме того, он отметил, что российской экономике нужны прочные региональные банки, которые будут видеть предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса в качестве своего основного клиента.

Также Шувалов добавил, что объекты МСП могли бы «уйти в мощное развитие городской среды». По его мнению, государство и муниципалитет могут построить инфраструктуру и то, что городу требуется, но не могут создать среду и условия для комфортного проживания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках пленарного заседания форума выступил также первый заместитель премьер-министра РФ Антон Силуанов, рассказавший, что в настоящее время в РФ насчитывается около 6 млн малых и средних предприятий, где трудятся более четверти всех занятых граждан РФ — 19 млн человек. Кроме того, Сиуланов отметил, что в настоящее время перед правительством РФ поставлена задача достичь показателя в 25 млн человек занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.