Вторник, 23 Октября 2018 года
18:41:22 МСК

Шувалов признал, государство не может обеспечить людям комфортную среду

Экономика

Глава «Внешэкономбанка» рассказал о важности развития малого и среднего предпринимательства

Москва, 23 октября 2018, 17:05 — REGNUM  Российской Федерации необходимы прочные региональные банки, которые будут рассматривать предпринимателей из сектора малого и среднего предпринимательства как своего основного клиента, считает председатель «Внешэкономбанка» Игорь Шувалов. Об этом он заявил, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 октября выступая на пленарном заседании форума «Опоры России» — «Малый бизнес — национальный проект».

«На самом деле малый и средний бизнес в повестке президента РФ один из основных вопросов, — сказал Шувалов. — Даже в сложное и кризисное время он приезжал на форумы и предлагал меры поддержки малого и среднего предпринимательства».

Кроме того, он отметил, что российской экономике нужны прочные региональные банки, которые будут видеть предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса в качестве своего основного клиента.

Также Шувалов добавил, что объекты МСП могли бы «уйти в мощное развитие городской среды». По его мнению, государство и муниципалитет могут построить инфраструктуру и то, что городу требуется, но не могут создать среду и условия для комфортного проживания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках пленарного заседания форума выступил также первый заместитель премьер-министра РФ Антон Силуанов, рассказавший, что в настоящее время в РФ насчитывается около 6 млн малых и средних предприятий, где трудятся более четверти всех занятых граждан РФ — 19 млн человек. Кроме того, Сиуланов отметил, что в настоящее время перед правительством РФ поставлена задача достичь показателя в 25 млн человек занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Поддержка предпринимательства в регионах РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить