Вторник, 23 Октября 2018 года
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Президент Италии утвердил налоговую реформу

Экономика

Ранее этот декрет стал поводом для первого публичного конфликта в правящей коалиции

Рим, 23 октября 2018, 16:37 — REGNUM  Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет правительства о налоговой реформе, сообщает пресс-служба президента во вторник, 23 октября.

Ключевой пункт касается «налоговой амнистии». Без штрафных санкций можно будет дополнительно сообщить государству о не более чем 30% от суммы уже задекларированного дохода, при этом указанная в декларации общая сумма не должна будет превышать 100 тысяч евро.

Ранее сформировавшие итальянскую коалицию «Движение 5 звезд» и «Лига» вступили в первый в истории коалиции публичный спор. В «Движении» заявили, что текст документа был изменен после заседания правительства.

В «Лиге» опровергали правки задним числом и намекали на невнимательность коллег по коалиции. Министры собрались еще раз и повторно утвердили текст декрета уже без оспариваемого пункта.

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Экономика Италии
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