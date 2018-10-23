«Получилось как всегда» — о недоработках инициативы по самозанятым

Москва, , 16:31 — REGNUM Самозанятым должно быть выгодно пройти официальную регистрацию, заявил 23 октября политолог Сергей Марков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Хотели как лучше, а получилось как всегда, — процитировал крылатое выражение Марков. — Надо налоги брать с самозанятых, но не столько думая, как наказывать этих бедных нянечек, им должно быть выгодно зарегистрироваться».

Совсем освободить от выплат, впрочем, нельзя — «предприниматели будут закрывать ИП и уходить в самозанятые, потому что их не облагают налогом», высказал мнение ведущий Евгений Попов.

«Надо понимать, что самозанятые разные. Одно дело нянечки, репетиторы, парикмахеры. Их поймать очень сложно, потому что в руки передают заработную плату, вознаграждение. И доказать это можно только в случае, если человек, который передает, проведет какой-нибудь эксперимент и будет доказывать. Второй сегмент — денежные средства переводят картами. У них свой бизнес, средняя заработная плата превышает 150 тысяч рублей. Например, возьмем мебельный бизнес, люди, которые реставрируют мебель. Они самозанятые, не становятся индивидуальными предпринимателями. Они дополнительную прибыль уводят себе в карман. Они не 23 тысячи зарабатывают и не 40 — больше 100 тысяч зарабатывают и экономят на налоговой составляющей», — рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Аблязов.

Напомним, поправки в Налоговый кодекс о самозанятых будут рассмотрены в первом чтении Государственной думой 25 октября. Данной категории граждан предлагается уплатить небольшой налог в размере 4% от дохода. В случае уклонения им будет грозить полная конфискация дохода.

Инициатива уже вызвала критику. Так, предприниматель Дмитрий Потапенко намекнул о возможной коррупционной составляющей — поскольку программное обеспечение и выявление уклонистов потребуют трат из бюджета.

Адвокат, эксперт по судебной защите Тарас Котосин заметил, что у новой меры нет «пряника», только наказание: всё сводится к принуждению и штрафам в полном объеме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не сформировали свою позицию по законопроекту.

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