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ВТО потребовала от Монголии диверсифицировать экономику

Экономика

Генеральный директор организации собирается приехать в Улан-Батор в целях расширения двустороннего сотрудничества

ВТО потребовала от Монголии диверсифицировать экономику
Цитата из м/ф «Лиса и медведь». Реж. Наталия Котовщикова. 1975. СССР
Коварный совет

Улан-Батор, 23 октября 2018, 16:00 — REGNUM  На встрече с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой в Женеве генеральный директор ВТО Роберту Азеведу призвал собеседника приложить усилия для диверсификации экономики страны и устранения чрезмерной зависимости от горнодобывающей промышленности, сообщает 23 октября Синьхуа со ссылкой на пресс-службу главы монгольского государства.

Встреча состоялась на полях Всемирного инвестиционного форума ООН по торговле и развитию, и во время переговоров глава ВТО пообещал расширить сотрудничество с Улан-Батором, для чего он намерен в 209 году лично посетить Монголию с визитом.

В сообщении по итогам встречи пресс-службы президента Монголии отмечается, что «с 1997 года, с момента вступления в ВТО, Монголия смогла укрепить свои торговые связи с другими странами использовала многосторонние механизмы для решения любых вопросов, связанных с торговлей».

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Экономика Монголии
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