В Костромской области от бешенства привито более 100 тыс животных

Кострома, , 15:56 — REGNUM В 2018 году Костромская область получила 11,5 миллионов рублей на вакцины против бешенства, сообщает пресс-служба губернатора области. Деньги были выделены из федерального бюджета.

По данным регионального управления ветеринарии, вакцинация была проведена на территории 909 населенных пунктов. Всего в регионе против бешенства было привито 106,1 тысяч восприимчивых животных, в том числе:

52,2 тысячи собак и кошек;

40,4 тысячи голов крупного рогатого скота;

12,9 тысячи голов мелкого рогатого скота,

511 лошадей.

310 тысяч доз вакцины были разложены в лесных массивах и местах сбора твердых бытовых отходов для иммунизации диких плотоядных и безнадзорных животных.

Отметим, что в течение текущего года было выявлено всего 2 случая бешенства: заболели лиса и кошка. Заболевание зарегистрировано на территории Судиславского района и в поселке Красное-на-Волге. Количество неблагополучных пунктов по сравнению с 2017 годом в Костромской области снизилось на 87,5%.