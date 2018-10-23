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В Костромской области от бешенства привито более 100 тыс животных

Экономика

За год бешенством в области заболели только 2 животных

В Костромской области от бешенства привито более 100 тыс животных
Иллюстрация: Scott.af.mil
Прививка собаки

Кострома, 23 октября 2018, 15:56 — REGNUM  В 2018 году Костромская область получила 11,5 миллионов рублей на вакцины против бешенства, сообщает пресс-служба губернатора области. Деньги были выделены из федерального бюджета.

По данным регионального управления ветеринарии, вакцинация была проведена на территории 909 населенных пунктов. Всего в регионе против бешенства было привито 106,1 тысяч восприимчивых животных, в том числе:

  • 52,2 тысячи собак и кошек;
  • 40,4 тысячи голов крупного рогатого скота;
  • 12,9 тысячи голов мелкого рогатого скота,
  • 511 лошадей.
  • 310 тысяч доз вакцины были разложены в лесных массивах и местах сбора твердых бытовых отходов для иммунизации диких плотоядных и безнадзорных животных.

Отметим, что в течение текущего года было выявлено всего 2 случая бешенства: заболели лиса и кошка. Заболевание зарегистрировано на территории Судиславского района и в поселке Красное-на-Волге. Количество неблагополучных пунктов по сравнению с 2017 годом в Костромской области снизилось на 87,5%.

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