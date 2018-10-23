Эр-Рияд намерен вложить в «Арктик СПГ-2» почти $5 млрд

Москва, , 15:43 — REGNUM Саудовская Аравия рассматривает возможность своего участия в проекте компании «Новатэк» «Арктик СПГ-2». Как заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Эр-Рияд уже заявил о своей готовности инвестировать в строительство завода.

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Новатэк: Арктик СПГ-2 будет стоить дешевле, чем Ямал-СПГ

Как уточнил Дмитриев, речь идёт о почти $5 млрд.

В начале 2018 года сообщалось о том, что к «Арктик СПГ-2» присматривается саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco и уже заявила о намерении войти в акционерный капитал, однако конкретные параметры сделки на тот момент ещё не были известны.

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Как сообщало ИА REGNUM, запустить второй завод по производству сжиженного природного газа после «Ямал-СПГ» компания «Новатэк» планируется в 2023 году. Базовым месторождением для «Арктик СПГ-2» станет самое крупное на Гыданском полуострове месторождение — Салмановское (Утреннее), располагающееся в непосредственной близости от Южно-Тамбейского.

Изыскательские работы на месторождении уже начались. С учётом открытия новых залежей запасы Салмановского месторождения могут составить около 2 трлн кубометров газа. Проектная мощность завода «Арктик СПГ-2» должна составить те же 20 млн тонн СПГ в год, ресурсная база обеспечивает работу завода в течение 60 лет.

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