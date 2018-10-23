В сентябре Казахстан инвестировал пенсионные активы на $414 млн

Астана, , 16:13 — REGNUM По состоянию на 1 октября 2018 года объем портфеля активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана составил 8,9 трлн тенге ($24,6 млрд), сообщили 23 октября в пресс-службе Национального банка республики.

Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6,1 трлн тенге ($16,8 млрд), номинированные в иностранной валюте, — 2,75 трлн тенге ($7,6 млрд).

В сентябре объем инвестиций пенсионного фонда, номинированных в тенге, составил 55,4 млрд тенге ($153 млн), в иностранной валюте — 94,6 млрд тенге ($261 млн). Иностранная валюта была вложена в государственные ценные бумаги США, Мексики, а также в облигации квазигосударственного сектора Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов заявил, что активны ЕНПФ в размере 85 млрд тенге ($231 млрд) будут инвестированы в строительство газопровода «Сарыарка».

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