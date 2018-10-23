Вторник, 23 Октября 2018 года
18:38:31 МСК

Индия назвала товары, которые она готова поставлять в США вместо Китая

Экономика

На фоне разворачивающейся торговой войны между Китаем и США Индия огласила список товарных позиций, по которым она может заменить китайского производителя

Индия назвала товары, которые она готова поставлять в США вместо Китая
BMN Network
Индия и Китай

Нью-Дели, 23 октября 2018, 17:21 — REGNUM  На фоне развития торгового противостояния между Китаем и США министерство коммерции Индии огласило список из 180 товарных позиций, по которым индийские экспортеры могут стать достойной альтернативой, что значительно выровняло бы ситуацию с торговым дефицитом в стране.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», спектр товаров из списка крайне широк и включает в себя инженерно-технические товары, компоненты для сборки автомобилей, а также ряд продуктов химической промышленности. Сумма экспорта всех товаров из списка составляет девять миллиардов долларов США без учета повышенных импортных пошлин в Соединенных Штатах.

Под рассмотрением министерства коммерции Индии до сих пор находятся товары, связанные с виноградарством, а также стальные бесперебойные водонагреватели.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить