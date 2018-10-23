Индия назвала товары, которые она готова поставлять в США вместо Китая

Нью-Дели, , 17:21 — REGNUM На фоне развития торгового противостояния между Китаем и США министерство коммерции Индии огласило список из 180 товарных позиций, по которым индийские экспортеры могут стать достойной альтернативой, что значительно выровняло бы ситуацию с торговым дефицитом в стране.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», спектр товаров из списка крайне широк и включает в себя инженерно-технические товары, компоненты для сборки автомобилей, а также ряд продуктов химической промышленности. Сумма экспорта всех товаров из списка составляет девять миллиардов долларов США без учета повышенных импортных пошлин в Соединенных Штатах.

Под рассмотрением министерства коммерции Индии до сих пор находятся товары, связанные с виноградарством, а также стальные бесперебойные водонагреватели.