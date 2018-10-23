Бывший и нынешний министры транспорта РФ вошли в совет директоров Аэрофлота

Москва, , 15:30 — REGNUM Действующий министр транспорта России Евгений Дитрих и его предшественник на этом посту Максим Соколов, ныне гендиректор ПАО «Группа ЛСР», вошли в состав совета директоров ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии». Такое решение принято 23 октября на внеочередном общем собрании акционеров, сообщили ИА REGNUM в департаменте общественных связей «Аэрофлота».

Полномочия действующего состава совета директоров были прекращены. «Акционерами был рассмотрен список из 13-ти кандидатов в Совет директоров Общества, из которых 11 избраны членами Совета», — пояснили в «Аэрофлоте».

В число новых членов совета директоров авиакомпании, помимо Дитриха и Соколова, включены Сергей Чемезов — гендиректор корпорации «Ростех», Дмитрий Песков, — специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, Михаил Полубояринов — первый заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев также сохранил своё место в совете директоров.

«Председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» будет избран на ближайшем очередном заседании Совета директоров Общества, которое назначено на 31 октября 2018 года», — уточнили в компании.

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