Названа скрытая «задача» налога для самозанятых

Москва, , 15:23 — REGNUM Истинная задача, которую поставили авторы инициативы о налоге для самозанятых, может отличаться от заявленной, сообщил 23 октября предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Задача совершенно в другом, вы смотрите не на те показатели. Задача не выводить из тени. Задача — создать программное обеспечение, которое будет стоить колоссальных денег, оно уже создано…» — намекнул на скрытые интересы Потапенко.

«Зачем вы так?» — прервала его ведущая Ольга Скабеева.

Потапенко достал из кармана пластиковую карту:

«Я — честный человек. У меня в руках… Знаете, что это? Это наш бывший, а возможно, и будущий паспорт, который назывался «Универсальная электронная карта». И которая не работает. Были вложены колоссальные деньги! Не «шмогла», что ли?» — спародировал он финал известного анекдота.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума РФ 25 октября в первом чтении обсудит поправки в Налоговый кодекс, в которых вводится понятие «самозанятые». Перед данной категорией физических лиц и предпринимателей ставится выбор: заплатить 4% налога или, в случае уклонения, весь полученный доход путем его конфискации.

Для удобства регистрацию предлагают проходить с помощью мобильного приложения «Мой налог». Для эксперимента выбраны четыре региона — Москва, Московская область, Калужская область и Татария.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 23 октября, что позиция Кремля по данному законопроекту пока не сформирована.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков прокомментировал предложение о штрафах для самозанятых

Читайте развитие сюжета: «Получилось как всегда» — о недоработках инициативы по самозанятым