Банк Кувейта: нужны экономические реформы в странах Персидского залива

Эль-Кувейт, , 17:19 — REGNUM Администрация Центрального банка Кувейта заявила о необходимости проведения экономических реформ в арабских государствах Персидского залива до того, как «их принудят сделать это». Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», среди чиновников, указавших на необходимость реформ, был директор Центробанка Мухаммед аль-Хашил.

«Страны «залива» так же, как и все другие, вынуждены реагировать на внешние экономические и геополитические изменения, особенно в отношении источников дохода, которые очень часто зависят от рыночных колебаний, политических трансформаций и просто поворота событий», — высказал свою позицию аль-Хашил, имея в виду зависимость экономик персидских монархий от нефтяных источников.

Директор Центробанка Кувейта также отметил, что экономические преобразования лучше начать проводить сейчас, чем когда ситуация станет непоправимой. Первое, что необходимо сделать, это осуществить шаг в сторону диверсификации экономик и ослабления зависимости арабских государств от «нефтяной иглы».