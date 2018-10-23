Банк Кореи объявил о намерении поднять ключевую ставку

Сеул, , 19:54 — REGNUM Председатель центрального банка Республики Корея Ли Чжу Ёль заявил, что в ближайшие месяцы Банк Кореи намерен поднять ключевую ставку. Такая мера должна помочь обеспечить стабильность финансовой системы Южной Кореи и повысить её привлекательность для иностранных инвесторов.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, монетарная политика регулятора направлена главным образом на предотвращение негативных последствий грядущего циклического кризиса и борьбу с оттоком иностранных инвесторов. На данный момент значение ключевой ставки равно 1,5%.

18 октября по итогам заседания Банка Кореи было решено сохранить ставку на текущем уровне, чтобы не усугублять существующие проблемы в экономике — высокую безработицу и рост цен на недвижимость. Эксперты ожидают повышения ставки на 0,25% уже в ноябре.