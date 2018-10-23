«Американцу» не хватает новых драйверов роста

Москва, , 14:54 — REGNUM Несмотря на то, что фондовые рынки США стабилизировались, а индекс доллара DXY вернулся выше отметки 95, «американцу» пока не хватает новых драйверов для уверенного роста. У российской валюты пока всё обстоит неплохо, сообщил ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«Падение нефти с годовых максимумов в последние дни приостановилось (нефть марки WTI стабилизировалась в районе $69,30-$69,50 за баррель). Более того, из-за возможных перебоев в поставках нефти из Ирана и Венесуэлы, а также из-за напряжённости, возникшей вокруг Саудовской Аравии из-за убийства оппозиционно настроенного журналиста Джамаля Хашогги среди части инвесторов есть ожидания роста нефтяных котировок к $100 за баррель в ближайшие месяцы», — считает эксперт.

По его словам, все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и первой половине октября, носили (и носят) исключительно временный характер. Что касается вышеуказанных причин временного укрепления рубля, их действие ограничено периодом в 7−10 торговых дней и уже совсем скоро сойдёт на нет, отметил Перекальский.

«Фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились (особенно санкционная составляющая. Уже 6 ноября американцы грозились ввести новый пакет «адских» санкций. И обещают впредь ужесточать их каждый месяц-два). Действие этих негативных для отечественной валюты «долгоиграющих» факторов неизбежно пересилит влияние краткосрочных (временных) факторов, работающих на рубль», — считает он.

Доказательством этому, по расчетам аналитика, может служить открытие торгов утром 23 октября с ценовым разрывом вверх (65,02 на закрытии понедельника и 65,10 на открытии вторника). Важно также то, что и закрытие предыдущего дня, и открытие нынешнего произошло выше важного уровня в 65 рублей за доллар. Из этого можно сделать вывод о том, что восстановление доллара США, по крайней мере по отношению к рублю, будет набирать обороты, если не сегодня-завтра, то уже в ближайшие недели.

«Выходит, что наблюдаемое нами в последнее время укрепление рубля вызвано исключительно временной слабостью американской валюты. Тем не менее, такое временное ослабление вряд ли развернет общий повышательный тренд «американца», хорошо подкреплённый воздействием долговременных фундаментальных факторов», — сообщил эксперт.

На среду, 24 октября, наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары доллар-рубль выглядит так: сначала небольшое снижение на открытии торгов (скорее всего не ниже, чем 64,60 рублей за доллар). Затем быстрый разворот вверх, преодоление психологически важного уровня 65 рублей за доллар, закрепление выше нижней границы ценового разрыва 15 октября, расположенного в районе 65,70 и постепенное восстановление к верхней границе этого разрыва на отметке чуть выше 66 рублей за доллар, уведомил Перекальский.

«Если какой-либо из ближайших торговых дней закроется выше значения в 66,30 рублей за доллар, то восходящее движение в сторону зоны сопротивления 68,30−68,80 ускорится», — считает он.

Вывод: при развороте вверх следует покупать доллары против рубля. Тем более, что сформировавшийся тренд на ослабление рубля является долгосрочным и хорошо поддерживается фундаментально. А то укрепление национальной валюты, которое наблюдалось в последнее время, является всего лишь коррекцией к этому тренду.

Дополнительными сигналами к покупке «американца» может послужить закрепление индекс доллара DXY выше отметки 96 (на закрытии понедельника было 95,74) и отсутствие обвала основных фондовых индексов США ниже минимумов текущей недели, считает аналитик.

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