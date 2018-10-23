Васильев: Махачкала в 2018 году сэкономила десятки миллионов рублей

Махачкала, , 14:48 — REGNUM В столице Дагестана в 2018 году было сэкономлено 39 млн рублей. На эти средства в городе будет дополнительно отремонтировано 17 улиц. Об этом заявил глава республики Владимир Васильев. По его словам, значительная экономия в Дагестане идёт по проведенным торгам в сферах здравоохранения и дорожного строительства, пишет ТАСС.

Как отметил Васильев, чем меньше коррупции, тем больше лекарств и дорог. Поэтому основную задачу властей республики он видит в том, чтобы остановить коррупцию и системное воровство в разных сферах.

Для этого, как рассказал глава Дагестана надо «сменить нерадивых чиновников на эффективных управленцев», чтобы оторвать от кормушки преступников, которые «крали будущее у собственного народа».

Напомним, 5 октября Владимир Васильев заявил, что экономия бюджетных средств на сегодняшний день является одним из важнейших критериев оценки работы всех министерств и ведомств республики. Он добавил, что сэкономленные средства будут направлены на решение социальных проблем, снижение уровня бедности и улучшения жизни людей в Дагестане.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 19 млн рублей из бюджетных средств удалось сэкономить администрации дагестанского Дербента благодаря проведенным торгам и запросам котировок. Бывший врио главы города Энрик Муслимов поручил ответственным лицам сформировать предложения о том, как можно использовать сэкономленные средства на благо горожан.

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