NEC и Samsung совместно разработают и установят базовые станции 5G

Токио, , 18:59 — REGNUM Японская телекоммуникационная компания NEC и южнокорейский производитель высокотехнологичной техники Samsung объявили, что будут совместно разрабатывать базовые станции для услуг мобильной связи 5G. По информации японского новостного агентства «Джиджи», компании начнут экспериментально предоставлять услуги в некоторых районах Японии в 2019 году. Полномасштабный запуск планируется на 2020 год.

По информации представителей компаний, в станциях 5G будут использоваться различные частоты, в зависимости от региона и страны. Поэтому японскими и южнокорейскими компаниями было принято решение разработать станции, «совместимые» с частотами обеих стран. Если все получится, обещают разработчики, то устройства NEC и Samsung будут продаваться по всему миру.