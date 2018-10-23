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NEC и Samsung совместно разработают и установят базовые станции 5G

Экономика

NEC и Samsung объединят усилия для разработки базовых станций услуг мобильной связи следующего поколения

NEC и Samsung совместно разработают и установят базовые станции 5G
geralt
Интернет

Токио, 23 октября 2018, 18:59 — REGNUM  Японская телекоммуникационная компания NEC и южнокорейский производитель высокотехнологичной техники Samsung объявили, что будут совместно разрабатывать базовые станции для услуг мобильной связи 5G. По информации японского новостного агентства «Джиджи», компании начнут экспериментально предоставлять услуги в некоторых районах Японии в 2019 году. Полномасштабный запуск планируется на 2020 год.

По информации представителей компаний, в станциях 5G будут использоваться различные частоты, в зависимости от региона и страны. Поэтому японскими и южнокорейскими компаниями было принято решение разработать станции, «совместимые» с частотами обеих стран. Если все получится, обещают разработчики, то устройства NEC и Samsung будут продаваться по всему миру.

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Зарубежная хроника
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