ФНС требует банкротства НПЗ «Барабинский» под Новосибирском

Новосибирск, , 14:42 — REGNUM Иск о признании банкротом нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Барабинский», который планировалось построить под Новосибирском к 2021 году, подала Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Об этом сообщили в Новосибирском арбитражном суде.

Отмечается, что задолженность предприятия составляет порядка 11 млн рублей. Сообщается, что строительство НПЗ должны были начать до конца 2018 года.

«Поступило исковое заявление от ФНС о признании должника ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Барабинский» банкротом», — говорится в сообщении судебной инстанции.

Напомним, ранее выяснилось, что предприятие должно стать безотходным производством, где будет производиться переработка нефтешлама, а попутный нефтяной газ будет отправляться на переработку.