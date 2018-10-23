Вторник, 23 Октября 2018 года
15:31:35 МСК

ФНС требует банкротства НПЗ «Барабинский» под Новосибирском

Экономика

Задолженность предприятия составляет порядка 11 млн рублей

Новосибирск, 23 октября 2018, 14:42 — REGNUM  Иск о признании банкротом нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Барабинский», который планировалось построить под Новосибирском к 2021 году, подала Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Об этом сообщили в Новосибирском арбитражном суде.

Отмечается, что задолженность предприятия составляет порядка 11 млн рублей. Сообщается, что строительство НПЗ должны были начать до конца 2018 года.

«Поступило исковое заявление от ФНС о признании должника ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Барабинский» банкротом», — говорится в сообщении судебной инстанции.

Напомним, ранее выяснилось, что предприятие должно стать безотходным производством, где будет производиться переработка нефтешлама, а попутный нефтяной газ будет отправляться на переработку.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банкротство юридических лиц
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить