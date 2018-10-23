Албанский экспорт вырос на 15 % в 2018 году

Тирана, , 18:03 — REGNUM По оценкам министерства финансов и экономики Албании, албанский экспорт за первые 9 месяцев 2018 года на 15,3 процента выше, чем экспорт за период январь-сентябрь 2017 года, в то время как импорт вырос на 3 процента.

Об этом сообщил глава министерства Арбен Ахметай в социальных сетях. По словам Ахметая, это говорит о продолжающемся позитивном сдвиге во внешней торговле:

«В сентябре 2018 года объем экспорта достиг отметки 26 миллиардов лек, что на 28% выше, чем в прошлом году. Также экспорт за первые 9 месяцев 2018 года вырос на 15,3% по сравнению с экспортом за период с января по сентябрь 2017 года», — передает албанское новостное агентство «АБЦ».

Также министр финансов и экономики Албании сообщил, что импорт в октябре 2018 составил 51 миллиард лек, что на 5,5% выше, чем в августе этого года.

Напомним, в начале месяца Всемирный банк положительно оценил динамику развития албанской экономики и санкционировал выдачу этой стране евробонда в размере 500 миллионов евро.