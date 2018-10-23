Мытарства грузинского лари

Ирина Инашвили, , 15:37 — REGNUM

Грузинская национальная валюта последние три года демонстрирует на удивление стойкую тенденцию. Где-то со второй половины октября лари начинает обесцениваться, доходит до нового исторического минимума, а затем чуть поднимается и балансирует где-то на середине между старым максимумом и новым минимумом. В результате такого неутешительного процесса продукция, особенно предметы и товары первой необходимости, дорожает, а после обратного процесса укрепления национальной валюты так и не уменьшается в цене. А в конечном итоге еще больше пустеют карманы основного населения страны, пока умеренно выражающего недовольство протекающими процессами.

Задуматься о закономерности негативных явлений с грузинским лари заставила статистика самого национального банка Грузии. Резкое падение курса национальной валюты с середины осени и до конца декабря фиксируется в официальных данных главного банка страны начиная с 2016 года — ежегодно.

Обратимся к данным нацбанка. В 2016 году грузинский лари начал падать в цене в сентябре, и где-то с 2,4 лари за $1 к 22 декабря упал до минимума — 2,7846 лари за $1. Объяснение негативным процессам власти и руководитель нацбанка нашли на международной арене и сослались на падение курса российского рубля и валют соседних стран, а также на сезонные процессы в самой Грузии.

В сентябре-октябре 2017 года лари еще колебался между 2,4 и 2,5 за $1, но с конца октября и до середины ноября стал неуклонно падать и 19−20 ноября достиг отметки 2,7268 за $1. Затем несколько упрочил позиции, а к концу декабря стал балансировать между 2,6−2,5 лари за $1.

В текущем году выше отметки 2,44 лари за $1 грузинская валюта не поднималась, а падение в цене уже по традиции начала ближе к осени. В августе цена $1 перевалила за 2,5 лари, в сентябре — за 2,6 лари, а в октябре — за 2,7 лари.

Самое интересное во всем этом то, что руководство национального банка Грузии конкретных объяснений данным процессам не имеет и не дает, либо имеет и давать не хочет (не может?).

Как утверждает президент нацбанка Коба Гвенетадзе, установить причины обесценивания лари невозможно.

«В Грузии ползучий обменный курс, для которого в краткосрочном периоде характерны такие колебания. Невозможно установить, что вызывает обесценивание или укрепление курса лари», — заявил президент главного банка в эфире одной из грузинских телекомпаний.

По его мнению, ползучий обменный режим — лучший способ справиться с любыми шоками, которые могут обрушиться на грузинскую экономику.

Главной заботой возглавляемого им банка Коба Гвенетадзе назвал инфляцию и подчеркнул, что благодаря усилиям нацбанка показатель инфляции в стране очень низкий.

«Инфляция в Грузии ниже целевого показателя. По последним данным, где-то 2,7%. У нас есть все рычаги для того, чтобы контролировать инфляцию», — заверил собеседников Гвенетадзе.

Не будем вдаваться в подробности анализа экономических показателей, но отметим, что падение курса лари прежде всего сказалось на тех ценах, на основании которых нацбанк и выводит показатель инфляции.

Незначительные колебания курса лари отмечались и в период, когда нацбанк возглавлял ставленник правительства Михаила Саакашвили Георгий Кадагидзе. До его отставки, вплоть до марта 2016 года, когда пост президента главного банка занял уже ставленник «Грузинской мечты», всю вину за «непостоянность» грузинской валюты нынешнее правительство однозначно списывало на Кадагидзе и обвиняло его в том, что тот своевременно не применял различные инструменты для остановки падения лари в цене. Падение же в тот период было далеко не таким катастрофическим.

Срок полномочий Кадагидзе истек, а негативные процессы вокруг национальной валюты не только не прекратились, но и еще больше обострились и обрели характер некоей закономерности.

Оппозиция и эксперты особой вины президента нацбанка в происходящем не видят и смотрят глубже. По мнению одного из лидеров «Единого национального движения», председателя парламентской фракции партии Романа Гоциридзё, все, что происходит с грузинским лари, — результат плохой работы правительства и нацбанка, но основная вина лежит именно на правительстве. Что касается нового руководства центрального банка, оно оказалось «бесхребетным» и послушно выполняет все указания правительства.

«Жаль, что у нового президента (уже далеко не нового!) Кобы Гвенетадзе, в профессионализме которого я не сомневаюсь, не оказалось навыков менеджера и твердого характера. Таким же бесхребетным оказался и вице-президент Арчил Мествиришвили, который замечен в компромиссе и бессловесном подчинении правительству. Об этом свидетельствуют представленные правительством в последний период и послушно поддержанные национальным банком законопроекты», — отметил Роман Гоциридзе.

Если лари падает, а нацбанк объяснений этому не находит, значит, это кому-нибудь нужно? Интересно, кому?