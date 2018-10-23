Тарифы ЖКХ вырастут из-за НДС далеко не на 2% — эксперт

Москва, , 14:26 — REGNUM Повышение тарифов ЖКХ правительство связывает с изменением ставки НДС с 18% до 20%. Однако рассчитывать на то, что тарифы вырастут на 2% не стоит, считает руководитель налоговой практики юридической фирмы «Клифф» Наталья Кордюкова.

Ранее правительство России одобрило поправки, которые позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа. Причиной названо планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

«НДС является косвенным налогом и практически всегда «зашит» в цену товара и платится конечным потребителем. В настоящее время это самый собираемый налог, который также проходит наиболее строгую камеральную проверку с соответствующим административным прессингом, из-за которого многие налогоплательщики отказываются от своих законных прав на вычет НДС.

К чему это приведет? Когда продавец не поставил к вычету «входящий» НДС, он вменит конечному покупателю не только 20% своего «исходящего» налога, но и 20%, которые он не затребовал у бюджета.

Если так же поступил контрагент продавца, то в стоимости товара будет «зашито» уже два НДС. Представьте, что будет, если так поступит вся цепочка субподрядчиков и поставщиков?

Таким образом, несмотря на то, что ставка НДС изменится всего на 2%, реальный рост цен в целом и тарифов ЖК в частности будет в 2−3 раза больше, то есть минимум на 4−6%, в сравнении с существующими».

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