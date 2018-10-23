Внешнеторговый оборот Восточно-Казахстанской области превысил $1,7 млрд

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 14:26 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2018 года внешний товарооборот Восточно-Казахстанской области превысил $1,7 млрд, передает 23 октября телеканал «Хабар 24».

В 2018 году предприятия региона увеличили экспорт свинца и цинка. Автопроизводители Восточного Казахстана также успешно осваивают рынки Туркестана, Киргизии, ОАЭ и Китая. Предприятия по производству насосного и запорного оборудования планируют поставлять продукцию в Узбекистан, где принята государственная программа по водоснабжению.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу, в ходе которого заявил о дополнительной финансовой поддержке обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта.

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