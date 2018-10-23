В Удмуртии запущено первое в России производство лифтовых лебедок

Сарапул, Удмуртия, , 14:07 — REGNUM Первое в России производство отечественных лифтовых лебедок запустил в Удмуртии Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ), сообщает 23 октября пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Из сообщения следует, что в настоящее время производители лифтового оборудования используют компоненты для производства редукторных лебедок, в частности комплекты «червячных пар», закупая их у иностранных предприятий. С запуском нового производства лифтостроительные заводы смогут закупать отечественные комплектующие.

«Проект нацелен на импортозамещение комплектующих для производства отечественных лифтов. Его общая стоимость составила около 500 млн рублей, из которых 249 млн рублей — льготный заем Фонда развития промышленности», — сообщил директор ФРП Роман Петруца.

Новая линия по выпуску «червячной пары» на первом этапе рассчитана на ежегодный выпуск до 6,5 тыс. изделий, которые не уступают по своим характеристикам лучшим образцам иностранной лифтовой продукции. За счет запуска производства комплектующих компания планирует увеличить объем производства лифтовых лебедок на 50%: с 4 тысяч в 2018 году до 6 тысяч в 2019 году.

По данным компании, сегодня в многоквартирных домах по всей России эксплуатируются около 440 тысяч лифтов. Из них порядка 170 тысяч отслужили нормативный срок эксплуатации и нуждаются в замене.

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