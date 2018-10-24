В Якутии переживают за свет и тепло — есть причины

Якутск, , 06:31 — REGNUM Тревожная ситуация сложилась на якутской государственной районной электрической станции ГРЭС-2. Она вызывает серьезное беспокойство у жителей Якутска и республики. Почему менее чем за год работы станция пережила уже 22 сбоя, а Якутск — отключения света и тепла, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Александра Майер.

ЯГРЭС-2 была построена для того, чтобы сменить выработавшую свой ресурс предшественницу. Но менее чем за год эксплуатации, как заявил и.о. главного инженера ПАО Якутскэнерго Сергей Прокопенко, выявились конструктивные и монтажные недостатки, которые препятствуют четкой работе станции. А ведь в Якутске зимние температуры могут опускаться ниже 50 °C, так что беспокойство местного населения вполне оправдано.

В соцсетях муссируется предположение об остановке ЯГРЭС-2 из-за брака, а местные управленцы тем временем ищут варианты, которые позволили бы обойти возможные внештатные ситуации и снизить нагрузку на тот период, пока не удастся найти приемлемое решение. Резервными источниками питания должны быть обеспечены как объекты жизнедеятельности, так и социальные объекты, особенно школы и больницы.

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