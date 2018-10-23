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С начала года в Узбекистане создано 25 предприятий с инвестициями из США

Экономика

Портфель перспективных узбекско-американских проектов превышает 5 миллиардов долларов

Ташкент, 23 октября 2018, 13:55 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию американо-узбекской торговой палаты во главе с председателем Кэролин Лэмм, гости прибыли в Ташкенте для участия в мероприятиях Недели американского бизнеса в Узбекистане, сообщает МИД Узбекистана.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана отмечает, что глава Узбекистана «с особым удовлетворением отметил динамичное развитие узбекско-американского многопланового сотрудничества», а визит на высшем уровне в США в мае этого года открыл новую эру стратегического партнерства.

«Сегодня портфель перспективных проектов превышает 5 миллиардов долларов и охватывает машиностроение, нефтегазовую и газохимическую отрасли, электроэнергетику, текстильную и пищевую промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и образование», говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Узбекистане с начала текущего года создано 25 новых предприятий с участием американских инвестиций, объемы взаимной торговли выросли в два раза.

На встрече обсуждены конкретные перспективы дальнейшего углубления практического взаимодействия в разных отраслях экономики, прежде всего продвижения технологического партнерства, особое внимание уделено дальнейшему формированию благоприятных условий для долгосрочного присутствия ведущих компаний США на рынке Узбекистана, сообщает МИД.

Вместе с этим, до приезда американских гостей, в рамках российско-узбекского межрегинального форума, Узбекистан посетила представительная делегация из России. В частности, республику посетили руководители 18 субъектов Российской Федерации, подписано около 800 соглашений на общую сумму свыше 27 миллиардов долларов, разработаны «дорожные карты» по организации 79 совместных предприятий и 23 торговых домов.

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Экономика Узбекистана
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