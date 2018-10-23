Инвестиции в здравоохранение Казахстана превысили $200 млн

Астана, , 13:50 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года в здравоохранение и социальные услуги Казахстана инвестировано 73,8 млрд тенге ($203 млн), что на 53,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 23 октября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Удельный вес инвестиций в здравоохранение и социальные услуги от общей суммы инвестиций в основной капитал составил всего 1%. В Алма-Атинской области объем вложений в данном секторе составил 13,2 млрд тенге ($36 млн), Алма-Ате — 11 млрд тенге ($30 млн), Астане — 7,1 млрд тенге ($19,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года объем инвестиций в здравоохранение и социальные услуги в Казахстане составил 50,6 млрд тенге ($134,8 млн), что на 54,8% больше, чем в январе — июле 2017 года.

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