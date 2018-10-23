РФ рискует потерять часть своей строительной отрасли – Борис Титов

Москва, , 13:40 — REGNUM То регулирование строительной отрасли, которое вводится в настоящее время в РФ, серьезно угрожает малому бизнесу. Об этом 23 октября, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, выступая в рамках форума «Малый бизнес — национальный проект».

Как сказал Титов, то регулирование, которое вводится в РФ, в настоящее время угроза именно для малого предпринимательства занятого в строительной отрасли.

«Под угрозой именно малые компании, — заявил Титов и уточнил, что проблемы, с которыми столкнется крупный строительный бизнес, будут решаемы.

«Мы всегда высоко оценивали потенциал строительной отрасли, — добавил Титов. — Многие страны в своем экономическом развитии вырывались именно за счет стимулирования строительства жилья».

Также он, усомнился в том, что существующая в РФ банковская система готова обеспечить необходимый, для развития строительной отрасли объем кредитования и спрогнозировал, что РФ рискует потерять часть строительной отрасли и снизить объемы строительства.

«Это плохо для всей страны», — подытожил Титов.

Напомним, что 23 октября в РФ проходит ежегодный предпринимательский форум Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» — «Малый бизнес — национальный проект». Как сообщают организаторы мероприятия его основная цель — обсуждение и популяризация механизмов реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

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