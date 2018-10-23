Воронеж: новый проект развязки на Остужева будет готов к маю 2019 года

Воронеж, , 13:39 — REGNUM Новый проект развязки на улице Остужева в Воронеже будет готов к началу мая 2019 года. Об этом ИА REGNUM 23 октября сообщила представитель проектного института «Гипрокоммундортранс», который и занимается проектом, Татьяна Лебедева.

По ее информации, договор на разработку нового варианта проекта дорожной развязки на улице Остужева заключен с дирекцией дорожного хозяйства и благоустройства Воронежа. Стоимость контракта составляет 45,9 млн руб. Источник финансирования — муниципальный, областной и федеральный бюджеты. Контракт предусматривается проведение инженерных изысканий, археологического обследования района прохождения трассы, разработку проектной, рабочей и сметной документации, а также проведение финальной госэкспертизы. Завершить все работы и сдать проект подрядчик должен к началу мая будущего года.

Отметим, что планы по реконструкции транспортной развязки на Остужева воронежские власти анонсировали несколько лет назад, пять лет назад даже был разработан проект (им занимался также «Гипрокоммундортранс»), однако в связи с изменениями в градостроительной ситуации, а также в нормативных документам, потребовалось разработать новый проект. Стоимость работ — около пяти миллиардов рублей. Общая протяженность реконструированного участка улицы Остужева составит 3,5 км. Расчетная скорость движения на шести полосах достигнет 100 км/ч. Запланированный срок строительства (его намерены проводить в три этапа) — три года.