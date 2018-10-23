В Ярославле сменят подрядчика, убирающего два района

Ярославль, , 13:37 — REGNUM Мэрия Ярославля планирует сменить подрядчика, который убирает два района города — Ленинский и Заволжский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

У московской фирмы ГК «Спецстройинж», которая работает на субподряде у муниципального «Спецавтохозяйства», всего семь единиц техники, и этого не хватит для зимней уборки. Это выяснилось в ходе проверки готовности уборочной техники к зиме.

Не хватает комбинированных машин, тракторов, фронтальных погрузчиков. На Заволжский район по нормативам должно быть 12 комбинированных машин, в Ленинском районе — 10. Сейчас подрядчик пока предоставил 7 машин на 2 района. По остальной технике не предоставил ничего. Им выставлена претензия. Они должны дать ответ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Сейчас, со слов Михаила Кузнецова, прорабатываем вопросы об увеличении количества машин и о смене подрядной организации, так как действующий подрядчик ненадежен. Вопрос о том, кто будет убирать Ленинский и Заволжский район должен решиться до конца недели.

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