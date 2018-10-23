Вторник, 23 Октября 2018 года
13:47:09 МСК

На Украине опасаются, что Кремль перекроет поставки угля и нефти

Экономика

На дефицитное сырье санкций не ожидают

Киев, 23 октября 2018, 13:26 — REGNUM  Украинские эксперты обсуждают подготовку России к вводу очередных экономических санкций против Украины.

В частности директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский считает, что Украине важно сохранить поставки коксующегося угля из России.

«Коксующийся уголь — самый болезненный момент, потому что если будут остановлены поставки коксующегося угля на украинские металлургические предприятия, это может очень дестабилизировать социально-экономическую ситуацию», — сказал Землянский 22 октября в эфире украинского телеканала.

Он считает, что Россия не будет сокращать поставки ядерного топлива на украинские АЭС, но сократит реэкспорт нефтепродуктов из Белоруссии.

«Пока не вижу угроз с точки зрения поставок ядерного топлива, потому что это — потеря рынка… Что касается нефтепродуктов, уже принято решение о поставках нефти для Беларуси, через которую осуществляется реэкспорт в направлении Украины», — рассказал Землянский.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины (2005 года) Роман Безсмертный заверил, что Кремль не введет санкции в отношении украинских предприятий, которые поставляют России дефицитное сырье, в частности титановую руду.

«К примеру, вы там не увидите предприятий, которые поставляют в Россию титановую руду. Это не автомобили, это эшелоны, которые в суточном графике идут в Россию. Всё это ссора между Хомой и Иваном», — сказал Безсмертный.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины. Российскому правительству поручили дополнить санкционный список и ограничительные меры. Причиной санкций названы «недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

В тексте указа от всех органов власти и физических лиц — резидентов РФ требуется «в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить