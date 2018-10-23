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В Перми пройдут испытания китайских электробусов

Экономика

Если тестирование в условиях уральского климата пройдет успешно, то не исключено открытие в Перми производства по сборке этого вида транспорта, что повлечёт создание новых рабочих мест и увеличение поступлений налогов в бюджет

Пермь, 23 октября 2018, 13:16 — REGNUM  В Пермь поступит два китайских электробуса, которые протестируют в условиях уральского климата в течение двух месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Новый вид транспорта поступит в столицу Прикамья в рамках заключенного между китайской стороной и правительством Пермского края меморандума. Обе стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.

В частности, пермские чиновники отметили, что электробусы существенно уступают по экономическим параметрам другим видам транспорта, которые используются на дизельном и газомоторном топливе.

Представитель китайской компании обратил особое внимание на то, что климат Перми схож с климатом других крупных городов России. Поэтому предоставляется хорошая возможность проверить возможности электробусов сразу для нескольких регионов России.

Министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов заметил, что в случае положительной оценки работы китайского электротранспорта в пермских условиях будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество, в том числе, по сборке электробусов в Перми.

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Автотранспортные перевозки
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