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Медведев распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити»

Экономика

Зона расположена в Щербиновском районе Краснодарского края на границе с Ростовской областью

Москва, 23 октября 2018, 13:17 — REGNUM  Игорная зона «Азов-Сити» будет ликвидирована на территории Краснодарского края до 31 декабря 2018 года. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 23 октября опубликовано на портале правовой информации.

Зона расположена в Щербиновском районе Краснодарского края на границе с Ростовской областью. Она открылась в 2009 году и стала первой подобной территорией в России. Решение о ликвидации было принято еще в 2015 году, но было отложено.

Ранее сообщалось о создании новой игорной зоны в Краснодарском крае в Красной Поляне, где уже имеется необходимая туристическая инфраструктура.

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