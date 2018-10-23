В России учреждена ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении»

Москва, , 13:13 — REGNUM Ведущие российские предприятия в сфере машиностроения, флагманы IT-рынка, образовательные и научные организации России учредили ассоциацию «Цифровые инновации в машиностроении», которая будет способствовать развитию отрасли на основе цифровых инноваций. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба НПО Энергомаш.

Учредительное собрание ассоциации состоялось на прошлой неделе в Московском государственном технологическом университете «Станкин». В нём приняли участие представители 29 компаний, включая НПО Энергомаш, Балтийскую промышленную компанию, Ковровский электромеханический завод, компанию «1С», Московский государственный технологический университет «Станкин», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет и другие.

Ассоциация объединит усилия для активного развития и обеспечения конкурентоспособности отечественного машиностроения на основе цифровых инноваций, будет способствовать эффективному взаимодействию с ведущими отраслями промышленности в условиях формирования национальной цифровой экономики и применения принципов Индустрии 4.0.

Председатель правления ассоциации, директор института информационных систем и технологий МГТУ «Станкин» Борис Позднеев представил концепцию развития объединения, в основе которого — развитие экспертно-аналитической деятельности, вопросы стандартизации и сертификации, формирование цифровой инфраструктуры и новых компетенций кадров.