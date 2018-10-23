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В аэропортах Казахстана внедрят электронную систему обработки грузов

Экономика

Время обработки груза сократится с двух дней до 15 минут

Астана, 23 октября 2018, 13:24 — REGNUM  В рамках государственно-частного партнерства в аэропортах Казахстана панируется установить новое оборудование для ускорения обработки транзитных грузов, сообщает 23 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию Казахстана Жениса Касымбека.

По его словам, в аэропортах будет установлена электронная система данных по транзитным авиационным грузам «Эфрейт». Министр напомнил, что в настоящее время для транзита необходимо собрать около 20 документов, что занимает двое суток. После внедрения новой системы время оформления сократится до 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Казахстане состоялось заседание правительства по вопросам реализации государственно-частного партнерства. Главы ведомств представили крупные проекты в рамках данного механизма.

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