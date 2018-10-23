Доходы жителей Архангельской области падают на фоне роста зарплат

Архангельск, , 12:52 — REGNUM Доходы жителей Архангельской области продолжают сокращаться, несмотря на рост зарплат.

Как сообщили ИА REGNUM в Архангельскстате, денежный доход жителя региона в месяц составил 32 184 рубля, что на 0,6% меньше, чем год назад. Реальные доходы на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились еще больше — на 2,5%.

При этом, по данным статистики, среднемесячная заработная плата работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, к сентябрю увеличилась на 11,5% и составила 47 189 рублей. В реальном исчислении зарплата выросла на 10,3%.

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Добавим, что стоимость минимального набора продуктов питания с начала года увеличилась на 3,2% и составила на конец сентября 2018 года 4812,8 рубля в расчёте на человека в месяц. Цены и тарифы на услуги в регионе выросли на 4,2%.