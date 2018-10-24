Куда растут цены на бензин?

Москва, , 04:01 — REGNUM Если еще относительно недавно министры и представители регуляторов сообщали, что оснований для резкого скачка цен на моторное топливо нет, то теперь они меняют позицию и предлагают взаимоисключающие меры. А напряженность растет: даже усредненные данные говорят о повсеместном росте потребительских цен на бензин к середине текущего месяца. Ведь растут оптовые цены — но не объем производства нефтепродуктов и насыщение ими внутреннего рынка. О происходящем на этом рынке пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

По данным Российского топливного союза, с конца августа по середину октября мелкооптовые цены в различных регионах России выросли на 3−4 рубля за литр (в некоторых регионах — до 5−6 рублей). В Счетной палате ранее сообщили, что с 1 января 2019 года повышение акцизов на топливо может привести к резкому скачку розничных цен на бензин в России, и, по словам вице-президента РТС Юрия Матвейко, Счетная палата называет вещи своими именами:

«Рынок нефтепродуктов сейчас регулируют не рыночными механизмами, а неприемлемыми методами. Это и не рынок, и не госрегулирование. Считаю, что в 2019 году чуда не случится, рост цен на бензин будет. Но просто к этому нужно идти планово, а не так, как может случиться: сегодня 40, а завтра — 47 рублей литр. Для чего? Кому от этого будет легче? Мы потеряем часть бизнеса, оставим людей без работы, получим большое количество банкротов, а для чего — непонятно. Для того чтобы у нефтяников всё было здорово?».

Но будущего скачка цен ожидают не все, например, председатель Банка России Эльвира Набиуллина или глава Минфина Антон Силуанов. Почему они так думают и насколько обоснованы их прогнозы?

Читайте подробности: Началось! «Лебедь», «рак» да «щука» спровоцировали новый бензиновый ажиотаж

Читайте также другие статьи Светланы Шаповаловой в проекте «Бензиновый ажиотаж».