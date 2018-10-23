Вторник, 23 Октября 2018 года
13:49:05 МСК

Россия благодарна Сербии за отказ от поддержки санкционной политики

Экономика

«Это позиция стоит дорогого»

Москва, 23 октября 2018, 12:42 — REGNUM  Сербия никогда не будет вводить санкции в отношении России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявила председатель Народной скупщины Сербии Майя Гойкович в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Сербия никогда не будет вводить санкции против РФ: ни политические, ни экономически — это наша позиция, поскольку мы сами много лет провели под санкциями», — заявила Гойкович.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Гойкович за позицию по отношению к санкциям.

«Особенно хочется подчеркнуть и высказать слова благодарности за вашу позицию в отношении санкций, которые вы не приемлете и против которых выступаете. Это позиция стоит дорогого, потому что вы ее заявляете публично и подчеркиваете на протяжении всего времени», — сказал спикер Госдумы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-сербские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить