Россия благодарна Сербии за отказ от поддержки санкционной политики

Москва, , 12:42 — REGNUM Сербия никогда не будет вводить санкции в отношении России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявила председатель Народной скупщины Сербии Майя Гойкович в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Сербия никогда не будет вводить санкции против РФ: ни политические, ни экономически — это наша позиция, поскольку мы сами много лет провели под санкциями», — заявила Гойкович.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Гойкович за позицию по отношению к санкциям.

«Особенно хочется подчеркнуть и высказать слова благодарности за вашу позицию в отношении санкций, которые вы не приемлете и против которых выступаете. Это позиция стоит дорогого, потому что вы ее заявляете публично и подчеркиваете на протяжении всего времени», — сказал спикер Госдумы.