Томские аграрии не досчитались 150 млн рублей из-за непогоды и цен на ГСМ

Томск, , 12:38 — REGNUM Томские аграрии из-за непогоды и изменений цен на ГСМ потеряли 150 млн доходов по итогам восьми месяцев 2018 года. Об этом сообщила начальник департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Ирина Черданцева.

«Аграриями из-за погоды много затрат пришлось делать дополнительно. Каждая тонна зерна проходила ещё одну обработку, потому что её влажность составляла 60%, — цитирует Черданцеву ресурс Vtomske.ru. — Обращение за предоставлением господдержки связано с тем, что сельхоз‑ и животноводческим предприятиям необходимо помочь, выплатив компенсацию за эти убытки. В целом хозяйства региона не досчитались 150 миллионов рублей».

Отметим, что по данным департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, хозяйства региона завершили уборку зерновых и зернобобовых культур — урожай зерна убран во всех сельскохозяйственных районах. По предварительной оценке намолочено 356,5 тысяч тонн зерна в бункером весе. Урожайность зерновых до доработки составила 23 центнера с гектара (в 2017 году — 21,7 центнеров с гектара — +5,8%). Лидерами по урожайности зерновых являются — Шегарский (30,2 ц/га), Кожевниковский (25,4 ц/га) и Кривошеинский (23,8 ц/га) районы.

Сообщается, что в ближайшие пять лет в Томской области планируется нарастить 109 тысяч гектаров.

Напомним, что во время посевной кампании в Томской области из-за аномально холодного мая с обилием осадков был объявлен режим ЧС. Власти отмечали, что для избежания убытков и банкротства некоторых сельхозпредприятий, им необходима дополнительная поддержка из бюджета области на сумму 376,7 млн рублей.