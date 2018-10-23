Челябинский губернатор назвал Медведеву срок достройки терминала аэропорта

Челябинск, , 12:26 — REGNUM Новый терминал аэропорта Челябинска будет построен в 2019 году. Об этом на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Встреча прошла 22 октября. Как отметил Дубровский, терминал строят на средства инвестора. Расширение аэропорта актуально — с начала года в сравнении с аналогичным периодом 2017-го пассажиропоток вырос с 1,3 млн до 1,5 млн человек, на 13,5%.

«После саммитов рассчитываем выйти на цифру в 2,5 млн человек в год», — заявил Дубровский.

Он также напомнил о реконструкции аэродромного поля. В планах — появление новой взлётно-посадочной полосы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Главгосэкспертиза уже выдала положительное заключение по первому этапу реконструкции.

Напомним, в 2020 году Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС. Окончательное решение об этом весной 2018 года принял президент Владимир Путин.